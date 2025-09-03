9月2日（火）九州アジアリーグ試合結果大分B-リングス8対9北九州下関フェニックス第16回戦別大興産スタジアム北 １１４００００２１｜９大 ０００１１０２０４｜８北九州下関：○上田、H 吉田、伊藤秀ー宮原火の国：●西森、児島、伊藤陽、青田ー本田本塁打：河野第2号（北）大分B-リングスと北九州下関フェニックスの今シーズン最後の三連戦が、大分県別大興産スタジアムにて行われた。先制したのは北九州下