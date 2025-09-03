気象庁は2日午後10時25分、発達する熱帯低気圧に関する情報を発表した。同日午後9時の観測によると、熱帯低気圧が日本の南の北緯21度30分、東経133度35分にあって、1時間におよそ20の速さで北へ進んでいる。中心の気圧は1006hPa、中心付近の最大風速は15、、最大瞬間風速は23となっている。熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見込み。熱帯低気圧の中心は12時間後の3日午前9時には南大東島の南南東約190の北緯24度20分