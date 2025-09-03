『ファイアパンチ』『チェンソーマン』『ルックバック』を生んだ漫画家・藤本タツキが17歳から26歳までに描いた短編8作品が一挙アニメ化され、『藤本タツキ 17-26』として、Prime Videoにて11月8日より世界独占配信されることが決まった。併せて、キービジュアルと予告編が公開され、藤本からコメントが到着した。【動画】珠玉の短編を一挙アニメ化！『藤本タツキ 17-26』予告編アニメ化されるのは、藤本が17歳から26歳の間