バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が２日、東京・有明アリーナで行われ、世界ランキング５位の日本は同１５位のブルガリアに３―０で勝利。ボーナスセットとして特別に実施された第４セットも２５―１５で制した。この日は日本が第１セットを２５―２０で先取。ブルガリアは第２セットの終盤にリードを奪うも、日本に再逆転を許してしまう。第３、４セットも日本のペースが進ん