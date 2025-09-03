２日、北京に到着したルオン・クオン国家主席（右端）。（北京＝新華社記者／趙子碩）【新華社北京9月2日】ベトナムのルオン・クオン国家主席は2日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動への出席のため北京に到着した。２日、北京に到着したルオン・クオン国家主席（中央）。（北京＝新華社記者／趙子碩）