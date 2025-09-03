イタリアの芸術家、レオナルド・ダビンチの傑作が日本初公開となります。フランスのルーヴル美術館は2日、来年、東京で、「ルーヴル美術館展」を開催することを、主催する日本テレビと合意しました。今回のテーマは「ルネサンス」で、ルネサンス期を代表するレオナルド・ダビンチの傑作、通称「美しきフェロニエール」も展示されます。現存するダビンチの作品は世界で15点ほどといわれていますが、そのうちの貴重な1点が来日するこ