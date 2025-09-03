24時間以内に新たな台風発生の予想 気象庁は、「熱帯低気圧が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。」と発表しました。熱帯低気圧は台風のたまごとも呼ばれています。３日には奄美地方に、４日には九州付近に北上し、５日にかけて西日本から東日本へ列島を横断する可能性があります。 ２日２１時の観測によると、熱帯低気圧が日本の南の北緯２１度３０分、東経１３３度３５分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北