自民党の高市前経済安保相は2日夜、東京都内で自身を支持する議員らと会食した。高市氏と会食したのは、2024年の総裁選で高市氏を支持した議員ら約10人で、総裁選の前倒しなどを巡り意見を交わしたとみられる。総裁選の前倒しの是非を巡っては、意思確認が8日に行われることになった。高市氏は、2日午後の両院議員総会の終了後、記者団に対し、前倒しの賛否については明言しなかったものの、「とっくに心に決めている」と述べた。