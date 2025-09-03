警察官をかたる特殊詐欺で、金の延べ棒がだまし取られました。神奈川・横浜市に住む80代の男性は2025年7月、警察官を名乗る男から電話で「逮捕状が出ている。現金を金に変換して調査しないと身の潔白を証明できない」などと言われ、金の延べ棒約1億2500万円相当をだまし取られました。男性は自宅前に金を置くよう指示されていて、警察が犯人の行方を追っています。