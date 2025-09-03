神奈川県の相鉄線で、女性客が液体のついた座席に座りやけどをしました。2日午前10時前、相鉄線かしわ台駅の車両センターから「座席がぬれて薬品の臭いがする。女性の皮膚がただれた」などと通報がありました。女性専用車両の席の一部がぬれていて、座った女性3人が皮膚に違和感を覚え、このうち2人が軽いやけどをしました。警察が液体の成分を調べています。