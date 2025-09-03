アマゾンジャパンは、漫画家の藤本タツキ氏による短編作品をアニメ化し、「藤本タツキ17-26」としてプライムビデオで世界独占配信すると発表した。配信開始は11月8日。 ©藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会 「藤本タツキ17-26」は、「チェンソーマン」や「ルックバック」などで高い人気を得る藤本タツキ氏が17歳～26歳に描いた短編8作品をアニメ化するもの。今回キービジュア