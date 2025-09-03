1日、東京・世田谷区で韓国籍の女性バン・ジウォンさん（40）の首を刃物で切り付け殺害したとして、交際相手で韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（30）が逮捕された事件。警視庁は先月29日、バンさんから「別れ話を切りだしたら暴力を振るわれた」と相談を受け、パク容疑者に口頭で注意をしていました。その際、パク容疑者は「彼女に接近せず連絡を取り合いません」と上申書を警察署で書いたうえ、バンさんと別れることに同意してい