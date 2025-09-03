活発な前線の影響で、秋田県では非常に激しい雨が降り、県内8つの川が氾濫するなどの被害がでています。現在の秋田市の様子をJR秋田駅前からお伝えします。◇現在、雨は降っていませんが、20分ほど前にはまた強く雨が降り始め、地面に打ち付けるほど、また、風も強かったので波打つような雨が降っていました。取材を始めた夕方以降、最も強い雨だと感じました。雨の対策をしているところもあり、こちらの店の入り口では、