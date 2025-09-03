¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¤Î¿·Ï²¹ä»ËÁ°²ñÄ¹¤¬¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2Æü¡¢¿·Ï²»á¤Î¡Ö²ñÄ¹¼­Ç¤¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÐºÑ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿µ¿¤¤¤Ë±Æ¶Á¤¬¹­¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ³¦¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹Á°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¡þ¤Þ¤º¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¼«ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Ï²»á¤Ï³¤³°»ö¶È¤Î¶¯²½¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤¿Â¸ºß¤ÇÀ¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¡¢³¤³°»ö