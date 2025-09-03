【F-35A ライトニングII（再販）】 9月3日 出荷開始 価格：2,860円 ハセガワは、プラモデル「F-35A ライトニングII」再販分の出荷を9月3日に開始する。価格は2,860円。 本商品は、F-35の空軍仕様であるA型をキット化したもの。ウェポンベイの扉は閉じた状態を再現することで、パーツ数を少なめにおさえ、短時間で組み上げることができる仕様となっている。 さらに