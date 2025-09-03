◇パ・リーグ西武2ー0楽天（2025年9月2日楽天モバイル）右肩の違和感で出場選手登録を外れていた西武・西川が1軍復帰。「1番・中堅」で8月6日の日本ハム戦以来となる実戦復帰を果たした。0―0の5回1死二塁では、甘く入った直球を左前へ。好機を広げて楽天先発・岸を降板に追い込み、続く平沼の先制犠飛を呼び込んだ。「早めに（安打を）出したかった。良かった」。戦列を離れるまでは全試合に出場し、攻守両面でチー