BAMBI WATERから新作カップ付き長袖トップスが登場しました♡『カップ イン クルーネックT ロング』（4,390円）と『カップ イン クロップドT ロング』（4,590円）は、1枚で着られる快適さと高いホールド力を両立。特許取得(*1) の特殊製法でバストを美しく支えつつ、リブ素材の柔らかさで1日中ストレスフリー。おうちでもお出かけでもおしゃれに着こなせます。 360°きれい見えを叶える特許技術 BAMB