活発な前線の影響で、秋田県では非常に激しい雨が降り、県内8つの川が氾濫するなどの被害が出ています。一方、東京は2日も猛暑日となるなど、全国的に9月とは思えない危険な暑さが続いています。※詳しくは動画をご覧ください（9月2日放送『news zero』より）