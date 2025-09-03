◇セ・リーグ広島5ー8DeNA（2025年9月2日マツダ）広島先発・床田が今季最短の2回でKOされた。初回1死から佐野に先制2ランを被弾。2回は1死から林に与えた四球をきっかけに、上位打線に痛打を浴びて5点を失った。その裏の攻撃で代打を送られ、2回を6安打7失点で今季9敗目。「9月に入って、よし、行くぞっていう時に何やってんだろう」と自らを責めた。CS争いの直接対決で痛い黒星。新井監督は「今季一番悪かった。修