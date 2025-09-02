ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」が２日に開幕した。初日は水面状態が悪く１Ｒから安定板装着、６Ｒ以降は周回を２周に短縮して行われた。メイン１２Ｒ「江戸川選抜」も追い風８メートル、波高２０センチという厳しいコンディションの中でのレースとなった。１Ｍでは１号艇・浜田亜理沙をはじめ、内３艇が荒れ水面の影響もあってターンマークを外し、的確にブイ際を突いた４号艇・