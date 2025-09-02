こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 7456」。つる座の方向、約5100万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 7456」（Credit: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker）】明るい中心部の周囲に広がる渦巻腕（渦状腕）は、腕というよりも塊が連なっているような印象を受けます。青色の渦巻腕を彩るピンク色は、若い星が放射する紫外線によって電離した水素ガスが赤色の光を