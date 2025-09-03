歌舞伎俳優の松本白鸚が２日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「秀山祭九月大歌舞伎」（２４日千秋楽）の「通し狂言菅原伝授手習鑑」の夜の部「車引」で息子の松本幸四郎、孫の市川染五郎と共演した。菅丞相を策略により失脚させる藤原時平を白鸚が演じるのは初めて。藍色の隈取りをした公家悪。物語終盤に松王丸役の幸四郎、梅王丸役の染五郎が取り囲んだ牛車から姿を見せ、威厳を感じさせた。場内は「高麗屋！」の大向こうが