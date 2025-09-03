歌舞伎俳優の尾上松緑が２日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「秀山祭九月大歌舞伎」（２４日千秋楽）の「通し狂言菅原伝授手習鑑」の夜の部で、２０２２年以来３年ぶりに「寺子屋」の松王丸を演じた。菅丞相の子息である菅秀才を守ろうとする武部源蔵夫妻、我が子・小太郎を身代わりとする松王丸夫妻の忠義と家族愛を描いた場面。切り首を本人か確かめる首実検の場面では、身代わりとなった小太郎の首を目の当たりにして動揺