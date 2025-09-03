米ロック歌手ブルース・スプリングスティーンの若き日の姿を描いた映画「ブルース・スプリングスティーン孤独のハイウェイ」（スコット・クーパー監督、日本公開１１月１４日）が、米コロラド州で開催中の第５２回テルライド映画祭でオープニング作品として上映された。同映画祭を世界初上映の場所に選んだことに、クーパー監督は「暗闇の中、多くの人と一緒に座りながら、みんなで物語に心を奪われるひとときを過ごす場所は