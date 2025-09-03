1979（昭和54）年9月3日、大相撲秋場所を前に、東京都内のホテルで三重ノ海の横綱昇進披露パーティーが開かれ、（左から）輪島、三重ノ海、北の湖、2代目若乃花の4横綱が鏡開きをした。31歳の遅咲きで最高位に上り詰めた三重ノ海は「今後いっそう精進して横綱の名を汚さないよう努力します」とあいさつした。