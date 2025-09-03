中国を訪問しているロシアのプーチン大統領は、習近平国家主席との会談をはじめ、積極的な外交を展開しています。その狙いはどこにあるんでしょうか？プーチン大統領は2日、習近平国家主席との首脳会談で両国が第二次世界大戦の「戦勝国」だとの立場を強調し、「歴史的真実と正義を守る」と“中ロ共闘”をアピールしました。プーチン氏が中国に入ったのは先月31日で、3日の軍事パレードにも出席と、ウクライナ侵攻中に異例の長期国