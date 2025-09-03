『チェンソーマン』『ルックバック』などで知られる漫画家・藤本タツキ氏が、17歳から26歳までに描いた短編8作品がアニメ化されることが決定した。『藤本タツキ17-26』として11月8日よりPrime Videoで世界独占配信される。あわせてキービジュアルと予告映像が初公開され、各作品の参加スタッフ＆キャスト情報が発表された。【動画】迫力すごい！公開された藤本タツキ短編8作品のアニメ映像アニメ化されるのは、人類が滅亡した