赤色灯相模鉄道（横浜市）は2日、同日午前中に相鉄線車両に乗車した女性客3人が「皮膚がひりひりしている」などと訴え、太ももの裏にやけどを負うなどしたと明らかにした。神奈川県警によると、座席に何らかの薬品が付着していた可能性があるとみて調べている。同社によると、3人が座ったのは海老名発横浜行きの車両内の同じ7人掛けシートだった。けがをした1人は「スカート越しに皮膚がただれた。白いスカートが茶色に変色し