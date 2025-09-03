3日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比370円安の4万1980円と急落。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては330.49円安。出来高は8923枚となっている。 TOPIX先物期近は3062ポイントと前日比23ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.88ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 41980