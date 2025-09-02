眼鏡ブランド「Ｚｏｆｆ（ゾフ）」を展開するインターメスティックは２日、「メガネスーパー」を運営するビジョナリーホールディングス（ＨＤ）を約１９０億円で買収すると発表した。１０月１日に投資ファンドなどからビジョナリーＨＤの全株式を取得し、完全子会社化する。買収後の店舗数は倍増し、６００店を超える。コンタクトレンズ販売に強みを持つメガネスーパーを取り込み、収益力の強化を図る。