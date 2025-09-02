◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合高校日本代表４―３沖縄県高校選抜（２日・沖縄セルラースタジアム那覇）沖縄県高校選抜のイーマン琉海二塁手（エナジックスポーツ３年）が、Ｕ―１８Ｗ杯（５〜１４日・沖縄）に出場する高校日本代表との壮行試合で４打数３安打２打点、１盗塁と躍動した。初回１死一塁、横浜・為永皓三塁手（３年）の鋭いライナーを横っ跳びで捕球して一塁に送球し併殺でピンチを切り抜けると、直後の攻撃で今