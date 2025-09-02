神奈川県の相鉄線の電車内で、座席に座った複数の乗客がやけどのような症状を訴えました。相模鉄道によりますと、2日午前7時半ごろ、海老名駅と横浜駅を結ぶ電車の乗客から「座ったところ、衣服が濡れ薬品のにおいがする」との報告があり、その後、同じ電車に乗った2人は太ももの裏がただれるなどしたということです。警察は、座席に何らかの薬品がついていた可能性もあるとみて調べています。