危険運転致死などの罪に問われた中国籍の男が、初公判で起訴内容を一部否認しました。去年9月、埼玉県川口市で一方通行を逆走した車が別の車に衝突し、会社役員の縫谷茂さん（当時51）が死亡した事故。逆走した車を運転していた当時18歳の中国籍の男は、きょうの初公判で飲酒運転などは認めた一方、「いつもと同じ感覚で車をまっすぐ走らせることができていた」などと起訴内容の一部を否認しました。逆走した車を運転していた男は