巨人４―１ヤクルト（セ・リーグ＝２日）――巨人は四回に中山のソロで追いつき、五回に押し出し四球で勝ち越した。戸郷が６回１失点で５勝目をマーク。ヤクルトは好機であと１本が出なかった。◇阪神５―３中日（セ・リーグ＝２日）――阪神が貯金３０とした。三回に佐藤輝と熊谷の２ランで先制し、村上は自己最多の１１勝目をマーク。中日は七回に代打大島の２点打などで追い上げたが及ばなかった。◇ＤｅＮＡ８―５広島（