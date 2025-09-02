ユナイテッドアローズが展開する人気ブランド「CITEN」から、ファミクラストアとコラボした限定アイテムが登場します。プロデュースを手がけたのは、ファミクラストアアンバサダーの「なにわ男子」。シンプルなデザインに押し花アートを加えたミニトートバッグとリップケースは、可愛いだけでなく実用性も兼ね備えた特別な仕上がりです。発売は2025年9月10日（水）から。ファンなら見逃せない