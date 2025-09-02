石破首相に対し、自民党の森山幹事長ら四役が辞任の意向を伝えました。また、麻生最高顧問が総裁選挙の前倒しを要求する意向を固めたことがわかりました。参議院選挙の敗北を総括する両院議員総会で、森山氏は「幹事長を退任したい」と表明しました。総会の後には森山氏に加え、鈴木総務会長、小野寺政調会長、木原選対委員長が、それぞれ石破首相に辞任する意向を伝えました。記者団に対し石破首相は、森山氏の進退について「適切