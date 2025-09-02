◆ソフトバンク2―1オリックス（2日、みずほペイペイドーム）外野に立ったのはほぼ2年ぶりのことだった。ソフトバンクの谷川原健太捕手が、?サブポジション?の外野を久々に解禁した。試合前のシートノックで、右翼のポジションに入った。「めちゃくちゃ懐かしい感じしたっす。ゴロとかが思ったよりバウンド難しくて、感覚は忘れかけてるな、と」と苦笑いしつつ率直な思いを語った。ことが決まったのは、シートノックからさ