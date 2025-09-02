◆ソフトバンク2―1オリックス（2日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京が超美技でチームを救った。1点リードの9回2死一、三塁のピンチ。代打・西野真弘の右中間への当たりを中堅・周東がスーパーキャッチでゲームセットとなった。周東は「抜かれたら2点だったので、逆にいくしかない状況だった。追いながらそこの割り切りもよくできた。連敗で来ていて、あそこは9回で勝ちきらないといけないゲームだった。同