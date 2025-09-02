◇パ・リーグ西武2ー0楽天（2025年9月2日楽天モバイル）9回2死。西武・今井が投じたジャスト100球目は159キロの直球だった。村林を遊ゴロに抑え、2安打10奪三振。二塁すら踏ませずに2試合連続の完封勝利を挙げた。100球未満の完封勝利である「マダックス」は惜しくも逃したが、右腕は「（楽天モバイルは）個人的に凄く好きな球場。気分良くマウンドに上がれた。無四球というところが一番。テンポ良く投げられた」と満