◇パ・リーグ楽天0-2西武（2025年9月2日楽天モバイル）前回登板で通算170勝目を挙げた楽天先発・岸孝之投手（40）は、西武・今井との投げ合いで今季5敗目を喫した。4回まで76球を要するも3安打無失点。しかし0―0の5回、先頭のセデーニョに四球を与え、1死後に西川の左前打で一、三塁とされた場面で降板した。2番手の加治屋が平沼に左犠飛を許して先制点を献上。4回1/3を4安打1失点で黒星のベテラン右腕は「（話せるこ