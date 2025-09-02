麻生太郎氏＝2024年9月自民党の麻生太郎最高顧問は、党総裁選前倒しを要求する意向を固めた。関係者が2日明らかにした。3日に横浜市で開かれる麻生派研修会で表明する。同時に43人の麻生派議員の行動を縛るものではないとの考えも伝える方向だ。前倒しの是非を巡って党内の動向にどの程度、影響を与えるかが注目される。麻生氏は7月に石破茂首相と会談した際、参院選大敗を受けて続投に難色を示していた。