ボートレース大村の「スポーツ報知杯」は２日、準優勝戦が行われた。峰竜太（４０＝佐賀）は準優１１Ｒでイン逃げを決めて優出。優勝戦は２号艇で出場する。「このエンジンを考えたら足は十分。トップ級。井上選手の伸びがいい。出足は普通くらい。出足は金子選手が良さそう」と優勝戦でも十分、戦えるレベルに仕上がっている。今節は１か月ぶりの実戦。Ｆ休み中は全国各地のボートレース場、ボートレースチケットショップ、