◇パ・リーグ日本ハム8ー6ロッテ（2025年9月2日ZOZOマリン）日本ハムの左腕・上原がプロ10年目で初セーブを挙げた。8―0からロッテ打線の猛攻にあい、8―6と2点差に迫られた8回2死一、二塁でマウンドへ。山本に四球を与えて満塁とするも、上田を遊ゴロに抑えてピンチを脱出。回をまたいだ9回も登板し、先頭の佐藤に四球を与えるもその後の3人を斬った。1回1/3を無安打無失点でプロ初セーブ。開幕から19試合連続無