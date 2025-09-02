柏木由紀がLINEのやり取りで使う特定の顔文字の心理についてAIに質問し、意外な回答に納得する場面があった。【映像】柏木由紀が異性から送られた気になる絵文字2025年8月28日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』は、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務める。この日は上田竜也と柏木由紀がゲストとして登場した。番組では、MCの山里がAIチャット体験を提案し、恋愛に限らず