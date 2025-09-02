2日午後7時15分ごろ、岐阜県中津川市で帰宅中の男子高校生（16）がクマに頭と背中を引っかかれた。病院に搬送されたが、命に別条はない。市内では4月以降、今回を含めクマの目撃情報が31件あり、けが人が出たのは今年初めて。