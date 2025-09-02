巨人や米大リーグのヤンキースなどで活躍した松井秀喜さん（５１）が２日、石川県七尾市で、能登半島地震で被災した地域の小学生を対象に野球教室を開いた。同県根上町（現・能美市）出身の松井さんは能登北部、中部在住の約５０人の子どもたちに「『また明日から頑張ろう』『野球がもっと好きになった』という気持ちになってもらえるように、僕も精いっぱい頑張ります」と呼びかけ、打撃や守備の指導を行った。恒例となっている