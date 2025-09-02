「広島５−８ＤｅＮＡ」（２日、マツダスタジアム）広島は３位・ＤｅＮＡに痛い敗戦。ゲーム差を「２」に広げられた。先発・床田が今季最短の２回７失点ＫＯで９敗目。打線は佐々木が自己最多の３打点のマークするも、序盤の失点が重くのしかかる展開となった。以下、新井貴浩監督（４８）の一問一答。−床田が２回７失点で降板。「そうやね、今シーズン、一番よくなかったね。まあでも今シーズン一番よくなかったと思って