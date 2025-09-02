バドミントン女子シングルスで２０２４年パリ五輪代表の山口茜（２８＝再春館製薬所）は、３度目の世界選手権優勝も慢心せず挑戦し続ける。世界選手権（フランス・パリ）では、３１日の決勝で２１年東京五輪同種目覇者の陳雨菲（中国）に２―０でストレート勝ちし、２大会ぶり３回目の頂点に立った。山口は２日に都内で行われた帰国会見に登壇し、「優勝すると思っていなかったのでなかなか実感が湧かないが、結果以上に良い