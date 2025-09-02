ソフトバンクが２日のオリックス戦（みずほペイペイ）に２―１で逆転勝ちし、連敗を２で止めた。試合を締めくくったのは中堅・周東佑京外野手（２９）の渾身のスーパープレーだった。１点リードの９回二死一、三塁、代打・西野の打球は右中間を深々と破ろうかという鋭い当たり。誰もが息をのんだ瞬間、背番号２３が一直線に突っ込み、ダイビングキャッチで試合を終わらせた。ドームはこの日一番の大歓声に包まれた。小久保裕