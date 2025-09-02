ボートレース住之江の「吹田市政８５周年記念競走」は２日、予選２日目が行われた。安河内鈴之介（２１＝福岡）は３Ｒ、１号艇で今節初白星。後半７Ｒ４号艇では４着。「ターン回りがいいです。直線も余裕があります」と手応えは悪くない。２０２６年前期適用勝率は５・６０（２日終了時点）と、初Ａ２級へ向け視界良好。「スタートが行けるようになって、レースの仕方も分かってきた」と自信をつけている。今節の前には地